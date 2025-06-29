Τραυματίστηκε θανάσιμα ο Παραολυμπιονίκης Σάκης Δεληγιώργης

Θανάσιμα τραυματίστηκε ο Παραολυμπιονίκης της σφύρας Σάκης (Θανάσης) Δεληγιώργης, όταν η "γουρούνα" την οποία οδηγούσε ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Ο 61χρονος Παραολυμπιονίκης, πήγε από την Πτολεμαΐδα στην Καβάλα το μεσημέρι του Σαββάτου προκειμένου να ανεβεί στα βουνά της περιοχής, κάνοντας το αγαπημένο του χόμπι. Για άγνωστο λόγο το όχημα που οδηγούσε ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις ορεινές περιοχές της τοπικής κοινότητας Λεκάνης του Δήμου Νέστου, ανατολικά της Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Χρυσούπολης, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.