Η υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών στα Χανιά, από τη μητέρα και τον πατριό τους, δικάστηκε την Τρίτη στο Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων που έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, για τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά μόνας, άπαξ και κατά συρροή και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας από κοινού.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο του 2019, όταν η 15χρονη τότε κόρη, είχε πάει στο σχολείο με μώλωπες και με κουκούλα για να μην αποκαλυφθεί το κούρεμά της. Η κατάσταση της κοπέλας κινητοποίησε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου που έπραξε τα προβλεπόμενα και ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας εκείνη και ο αδερφός της είχαν βρεθεί κλειδωμένοι στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με τη μητέρα και τον πατριό τους.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον και η επιμέλεια δόθηκε στον βιολογικό τους πατέρα που έμενε εκτός Χανίων και έτσι τους δόθηκε η ευκαιρία να διεκδικήσουν μια υγιή ζωή.

Η 21χρονη σήμερα κοπέλα, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και σόκαρε το ακροατήριο με την περιγραφή του εφιάλτη που ζούσαν εκείνη και ο αδερφός της.

Η 48χρονη μητέρα και ο 56χρονος πατριός, καταδικάστηκαν σε 2 χρόνια και 5 μήνες η πρώτη και 3 χρόνια και 5 μήνες ο δεύτερος, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 5 ευρώ την ημέρα (έκαστη) συν 2.500 ευρώ δικαστικά έξοδα.

