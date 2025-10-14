Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη

Στις 23 Μαρτίου θα ξεκινήσει η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την ημερομηνία να ορίζεται από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με πηγές, η δίκη δεν μπορεί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, που συμπληρώνονται 3 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, καθώς πρέπει να μεταφραστούν μια σειρά από έγγραφα της ογκωδέστατης δικογραφίας, που αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας είναι 36, με το πρώτο όνομα να είναι του 60χρονου σταθμάρχη της Λάρισας, ο οποίος έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Στο εδώλιο θα βρεθούν και οι δύο σταθμάρχες που κατηγορούνται πως έφυγαν πρόωρα από τη βάρδιά τους καθώς και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες είναι και 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για το σύστημα τηλεδιοίκησης καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της Hellenic Train Α.Ε.

Στο σκαμνί του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα βρεθούν και ο γενικός διευθυντής Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Σημειώνεται πως οι 33 κατηγορούμενοι βαρύνονται με το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, ενώ 3 πρόσωπα αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει για πολλούς μήνες λόγω της πληθώρας των εγγράφων και των μαρτύρων που πρέπει να εξεταστούν.

Αύριο ξεκινά η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού

Παράλληλα, αύριο, 15 Οκτωβρίου θα γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτή θα είναι η πρώτη δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι στέλεχος της εταιρείας Interstar, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την επιτήρηση μέσω καμερών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ειδικότερα ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

