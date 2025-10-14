Ποινική δίωξη στον πλαστικό χειρουργό που ξυλοκόπησε 43χρονη επειδή οδηγούσε αργά

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας, της εξύβρισης και της απειλής ασκήθηκε σε βάρος του πλαστικού χειρουργού ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μια 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή εκείνη οδηγούσε αργά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Πηγή: skai.gr

