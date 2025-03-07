Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο 42χρονος δύτης που αγνοούνταν από το προηγούμενο βράδυ στον όρμο του Κριού στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zarpanews, επαγγελματίας δύτης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε τη σορό του στη θάλασσα. Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του λιμενικού για να παραλάβει τη σορό και να τη μεταφέρει στην Παλαιόχωρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ψαροντουφεκάς δεν είχε επιστρέψει σπίτι και τον αναζήτησε η οικογένειά του, ειδοποιώντας στη συνέχεια τις Αρχές. Το Λιμενικό οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης με πλωτά και χερσαία μέσα, και είχε από χθες εντοπίσει το αυτοκίνητό του, όχι όμως και τον ίδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.