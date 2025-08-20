Χανιά: Τρεις τραυματίες αστυνομικοί σε έφοδο σε σπίτι στη Χαλέπα

Στα Χανιά τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή Χαλέπα το μεσημέρι της Τετάρτης σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.

Η επιχείρηση, η οποία φέρεται να σχετίζεται με ναρκωτικά, εξελίχθηκε στις εργατικές κατοικίες, ενώ τα δύο ελεγχόμενα άτομα διέφυγαν και αναζητούνται!

Παρόλο που οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν δεν έχουν γίνει γνωστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροροφορίες, φαίνεται πως οι δύο πολίτες αρνήθηκαν να συνεργαστούν σε έλεγχο και προσπάθησαν να διαφύγουν στο σπίτι τους με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έφοδο, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν από τζάμια. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.