Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε λίγη ώρα: Νεκρός αναβάτης μηχανής στην Πέτρου Ράλλη

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο της Αθήνας μέσα σε λίγη ώρα, αυτή τη φορά στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μηχανή, για άγνωστη έως τώρα αιτία, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε κολόνα. Αμέσως μετά τα δύο άτομα διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο οδηγός ήταν νεκρός, ενώ ο συνεπιβάτης σοβαρά τραυματισμένος.

Λίγη ώρα νωρίτερα, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και μηχανής στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Λαυρίου μοτοσικλέτα ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ βγήκε από την πορεία της και έπεσε πάνω σε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της.

Ο άτυχος οδηγός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

