Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν 3 μαχαίρια, σουγιάς, κάνναβη και κινητό (Φωτογραφίες)

Οι στοχευμένες έρευνες διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά - Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους συσκευασίες κάνναβης

Ειδική επιχειρησιακή δράση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές ώρες προχθές, Δευτέρα (18/8) από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ημεδαπός έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 νάιλον συσκευασίες εμπεριέχουσες μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

