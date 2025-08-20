Πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8).
Νωρίτερα στο σημείο είχαν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ, ενώ πλέον έχει αποκατασταθεί η λειτουργία στους σταθμούς Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο, οι οποίοι είχαν κλείσει.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 1 του Μετρό η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Α. Πατήσια και Ειρήνη - Κηφισιά, λόγω πτώσης ατόμου στην τροχιά από πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών Νέα Ιωνία και Ηράκλειο. Στο σημείο έχουν κληθεί και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο».
