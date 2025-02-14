Επιστρέφει ξανά στα Χανιά, μόλις λίγες μέρες από την αναχώρησή του το αεροπλανοφόρο USS Harry Truman καθώς συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, θα δέσει ξανά στην Αμερικανική Βάση της Σούδας από τις 16 μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου.

Ο λόγος της επιστροφής του αεροπλανοφόρου είναι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης, εξαιτίας σύγκρουσης με εμπορικό πλοίο, κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο συγκρούστηκε με το εμπορικό Besiktas-M, το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κίνδυνος για το USS Harry Truman, καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για εισροή υδάτων ή για τραυματισμούς. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες πρόωσης είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή, αλλά συνέχισε με τις δικές του δυνάμεις, δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που πρόσθεσε ότι το «Truman» ετοιμαζόταν να περάσει τη διώρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι το Harry Truman, είχε βρεθεί στα Χανιά, από τις 6 έως τις 10 Φεβρουαρίου.

