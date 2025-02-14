Αδιευκρίνιστα τα αίτια της σύγκρουσης του αεροπλανοφόρου «Χάρι Τρούμαν» με τουρκικό πλοίο

Το «Χάρι Τρούμαν» συγκρούστηκε με το τουρκικό πλοίο «Μπεσίκτας» στα ανοιχτά της Αιγύπτου, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Στο Χάρι Τρούμαν έχει μήκος 333 μέτρα, επιβαίνουν περίπου 6.000 άτομα προσωπικό και μεταφέρει 90 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου. Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού στόλου δήλωσε ότι το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ δεν έπαθε ζημιά, αλλά δεν έγινε γνωστό αν έπαθε ζημιά το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν καθ' οδόν από το Πορτ Σάιντ προς την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.

O Ερντογάν έκανε δώρο στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας ένα τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο και οδήγησαν μαζί

Ο διάλογος που είχαν

Ερντογάν: Δεν έχει δικούς του σωματοφύλακες;

Aνουάρ Ιμπαήμ, πρωθυπουργός Μαλαισίας: Πρώτη φορά είμαι δίχως δικούς μου φρουρούς.

Ερντογάν: Πίσω μας δεν έχουμε σωματοφύλακες; H Φατμά θα μπορούσε να είναι καλή.. Πώς σου φαίνεται το αμάξι;

Πρωθυπουργός Μαλαισίας: Αλήθεια μου αρέσει πολύ. Κι όλα είναι έτοιμα για οδήγηση. Έχει οδηγίες και στα αγγλικά και στα τούρκικα.

Ερντογάν: Ετοιμάστηκαν όλα για σένα.

Πρωθυπουργός Μαλαισίας: Απορώ που με εμπιστευτήκατε να οδηγήσω.

Ερντογάν: Γιατί;

Πρωθυπουργός Μαλαισίας: Διότι οδηγώ σπάνια και επίσης εμείς οδηγούμε από δεξιά.

Ερντογάν: Αδελφέ μου, ακούς κανέναν ήχο;

Πρωθυπουργός Μαλαισίας: Όχι, όχι! Δεν έχει ήχο. Και εδώ το μπροστινό μέρος είναι υπέροχο.

Οι Τούρκοι βιομήχανοι προειδοποιούν: «Καταρρέει το σύστημα - Η δημοκρατία κινδυνεύει»

Ομέρ Ουράς, πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Βιομηχάνων Τουρκίας: «Oι εκλεγμένοι απομακρύνονται από τα καθήκοντά τους και στη θέση τους τοποθετούνται διορισμένοι. Πρώτα ξεκινάει έρευνα εναντίον ενός ηγέτη πολιτικού κόμματος και μετά τον συλλαμβάνουν για άλλο λόγο. Μια γυναίκα επιχειρηματίας- μάνατζερ πρώτα κατηγορείται για κάτι, ξεκινάει η έρευνα και μετά συλλαμβάνεται για άλλο λόγο.

Δεν σταματούν οι ειδήσεις για διαφθορά και μαύρη αγορά. Είναι πιο εύκολο να ιδρύσεις μια εγκληματική οργάνωση από το να ιδρύσεις μια εταιρεία.

Μόλις ένας δήμαρχος ολοκληρώνει την ομιλία του, ξεκινάει εισαγγελική έρευνα εναντίον του. Δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται επειδή δημοσίευσαν μια έκθεση ενός εμπειρογνώμονα και συνελήφθη και διευθυντής εφημερίδας. Απομακρύνονται από το στράτευμα οι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών».

