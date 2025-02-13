Με εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Αιγύπτου συγκρούστηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Harry Truman, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ.

Όπως ενημέρωσαν οι αμερικανικές αρχές, το πυρηνοκίνητο μεγαθήριο δεν υπέστη ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στην ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο Harry Truman συγκρούστηκε με το Besiktas-M αργά το βράδυ της Τετάρτης ενώ εκτελούσε περίπολο κοντά στο Port Said στην Αίγυπτο.

«Η σύγκρουση δεν έθεσε σε κίνδυνο το Harry S. Truman καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για πλημμύρες ή τραυματισμούς. Τα συστήματα πρόωσης είναι ανεπηρέαστα και ασφαλή, σε σταθερή κατάσταση», πρόσθεσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.





