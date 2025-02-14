Αγρότες του μπλόκου Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα, προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου Μεγαλοχωρίου, ενώ έκαψαν μπάλες από άχυρα και έριξαν γάλα στο δρόμο.

Μιλώντας για το διεκδικητικό πλαίσιο ξεχώρισαν, σε δηλώσεις που έκαναν μεταξύ άλλων, το υψηλό κόστος παραγωγής, που πρέπει οπωσδήποτε να επιλυθεί καθώς «από αυτό εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό η επιβίωση του κλάδου». Ζητούν ουσιαστικές λύσεις πάνω στα συγκεκριμένα αιτήματα επιβίωσης που τους έχουν βγάλει στους δρόμους εδώ και μέρες, όπως είπαν.

Πηγή: skai.gr

