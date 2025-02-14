Θύμα ενδοοικογενειακής βίας βούτηξε στο κενό από φωταγωγό ξενοδοχείου στα Ιωάννινα

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας είναι 45χρονη γυναίκα που βούτηξε στο κενό από το δωμάτιο ξενοδοχείου στα Ιωάννινα, στο οποίο είχε αναζητήσει καταφύγιο.

Σύμφωνα με epiruspost.gr, στο ξενοδοχείο διέμενε τις τελευταίες ημέρες μαζί με τα παιδιά της μετά από περιστατικό απειλών και βίας που είχε ασκηθεί από τον σύζυγό της.

Η 45χρονη είχε προσφύγει στην Αστυνομία και είχε κάνει τη σχετική καταγγελία. Η αστυνομία κίνησε την αυτόφωρη διαδικασία για τον εντοπισμό του 51χρονου συζύγου της, ενώ της προτάθηκε να μεταφερθεί σε χώρο φιλοξενίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα αρνήθηκε και επέλεξε τη λύση του ξενοδοχείου.

Παρά την αναζήτηση του 51χρονου δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί. Λίγες ώρες μετά τη λήξη του αυτοφώρου, φάνηκε ότι ο ίδιος γνώριζε καλά πού διέμενε η σύζυγός του.

Έτσι έφτασε στο ξενοδοχείο και ζήτησε να τη δει.

Όταν της μεταφέρθηκε η πληροφορία, εκείνη έπεσε στο κενό από τον φωταγωγό.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα και φαίνεται ότι η ζωή της δεν είναι σε κίνδυνο.

Ο 51χρονος σύζυγός της έχει προσαχθεί από την Αστυνομία, η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με την εισαγγελία για την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

