Επιστρατεύοντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως drones- υποβρύχιες και θερμικές κάμερες, εθελοντές ξεκίνησαν από μηδενική βάση τις έρευνές τους στον Φρε Χανίων για τον εντοπισμό του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται σχεδόν 40 μέρες.
Στην Κρήτη έφτασαν μέλη του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, ενώ στη «μάχη» ρίχτηκαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι από την Kyon Osfrisis.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, άνδρες της Ασφάλειας Χανίων του ΑΤ Αποκορώνου και της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Δείτε εικόνες:
Σημειώνεται πως τα ίχνη του 33χρονου γιατρού χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7 Δεκεμβρίου 2025 και οι οικείοι του ζουν μέσα στην αγωνία όλο αυτό το διάστημα.
