Χανιά: Εντείνονται οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό με drones και θερμικές κάμερες (Εικόνες)

Τα ίχνη του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7/12/25 - Εθελοντές, αστυνομία και πυροσβεστική εξακολουθούν να τον ψάχνουν 

UPDATE: 12:00
χανιά

Επιστρατεύοντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως drones- υποβρύχιες και θερμικές κάμερες, εθελοντές ξεκίνησαν από μηδενική βάση τις έρευνές τους στον Φρε Χανίων για τον εντοπισμό του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται σχεδόν 40 μέρες.

Στην Κρήτη έφτασαν μέλη του Ομίλου Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, ενώ στη «μάχη» ρίχτηκαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι από την Kyon Osfrisis.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν, επίσης, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης, άνδρες της Ασφάλειας Χανίων του ΑΤ Αποκορώνου και της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Δείτε εικόνες: 

Σημειώνεται πως τα ίχνη του 33χρονου γιατρού χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στις 7 Δεκεμβρίου 2025 και οι οικείοι του ζουν μέσα στην αγωνία όλο αυτό το διάστημα. 


 

Πηγή: skai.gr

