Μίνι μάρκετ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη πουλούσε συνθετική κάνναβη σε πελάτες της. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ αυτών 35χρονος και δύο εργαζόμενες στην επιχείρηση (39 και 38 ετών), ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 58χρονης ιδιοκτήτριας και του 67χρονου συζύγου της.

Προηγήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Οι συλλήψεις έγιναν, χθες το μεσημέρι, αφότου εντοπίστηκαν τρεις πελάτες να βγαίνουν από το μίνι μάρκετ και στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητες συνθετικής κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα προέκυψε ότι τις ναρκωτικές ουσίες τις προμηθεύθηκαν από το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου παρέδωσαν χρήματα στις δύο εργαζόμενες και στη συνέχεια ο 35χρονος τούς παρέδωσε το παράνομο εμπόρευμα. Κατά την επιτόπια έρευνα στο κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά ύψους 2.640 ευρώ και 20 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης, βάρους 40,67 γραμμαρίων.

Ακολούθησε έρευνα σε διαμέρισμα στην ίδια περιοχή, το οποίο είχε παραχωρήσει το κατηγορούμενο αντρόγυνο στον 35χρονο για την αποθήκευση και μεταφορά των ναρκωτικών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 191 συσκευασίες συνθετικής κάνναβης, βάρους 472,80 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε επιπλέον δίκυκλη μοτοσικλέτα από την κατοχή του 35χρονου, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Τέλος, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του ανδρόγυνου στην περιοχή της Επανομής, όπου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, μία διόπτρα, ένας γεμιστήρας πιστολιού, 17 φυσίγγια και μία καραμπίνα.

Εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατά περίπτωση περί όπλων. Ακόμη συνελήφθησαν οι τρεις πελάτες που είχαν αγοράσει τα ναρκωτικά από το κατάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

