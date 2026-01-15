Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Αθανάσιος Χειμάρας

Εφυγε από την ζωή ο Αθανάσιος Χειμάρας, πρώην βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1993, 1996 και 2000).

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του Αθανασίου Χειμάρα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Αθανασίου Χειμάρα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με εντιμότητα, ήθος και αίσθημα ευθύνης τον κοινοβουλευτισμό και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα που τον τίμησε με την εμπιστοσύνη της.

Είναι αυταπόδεικτο πως η πολιτική διαδρομή του Αθανασίου Χειμάρα χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, μετριοπάθεια καθώς και ειλικρινή προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.

Αυτοδημιούργητος, κατέκτησε την πολιτική και κοινωνική του καταξίωση σταθερά και βήμα προς βήμα, αρχικά ως Νομάρχης Σάμου, έπειτα ως βουλευτής Φθιώτιδας, Τομεάρχης Μεταφορών & Επικοινωνιών και Γραμματέας συνδικαλισμού της Ν.Δ. και τέλος ως Νομάρχης Φθιώτιδας.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όσους συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν μαζί του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

