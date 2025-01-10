Η στενότερη συνεργάτης του εκλιπόντος πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη μέσω ανάρτησής της αναφέρει πως η Δάφνη Σημίτη αποποιείται τα προνόμια του συζύγου της, την προσωπική φρουρά και το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ωστόσο αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποποίηση της σύνταξης, κάνει λόγο για παραπληροφόρηση.

Σε ανάρτησή της η κυρία Χριστίνα Πουλίδου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Επειδή διαβάζω κάποια αναπαραγόμενα ρεπορτάζ.

Η κυρία Δάφνη Σημίτη είναι ένας αξιοπρεπής και περήφανος άνθρωπος, που ακολουθεί το νόμο και δεν ζητά χατηράκια. Βεβαίως από σήμερα διατίθενται στις υπηρεσίες τους τα θαυμάσια παιδιά της προσωπικής ασφάλειας του Κ. Σημίτη. Βεβαίως επιστρέφεται το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του πρώην πρωθυπουργού φροντισμένο και πλυμένο. Ο Θ. Φιλιππόπουλος τα κάνει όλα σωστά, όπως θα ήθελε ο Πρόεδρος. Βεβαίως αδειάζει το γραφείο του στη Βουλή.

Τα περί ‘’αποποίησης της σύνταξης’’ όμως γιατί; Δεν ξέρω το θέμα, ούτε τολμώ να ρωτήσω τέτοιες ώρες, που η απώλεια είναι ακόμη ζωντανή. Θα το θεωρούσα όμως παράλογο. Δεν είναι σε αντιδικία με την πολιτεία η κ. Σημίτη για να ‘’αποποιηθεί’’ τη σύνταξη, ούτε αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος. Είναι μια βιοποριστική ανακούφιση που προβλέπει η Πολιτεία για τις χηρείες.

Με εντυπωσιάζει λοιπόν η επιμονή στη διάχυση αυτής της παραπληροφόρησης. Μήπως για να διαψευστεί εκ των πραγμάτων και μετά να συκοφαντηθεί η κ. Σημίτη ως ‘’μικρόψυχη’’; (δεν είναι της φαντασίας μου., Είδα να παίζεται αυτό το σενάριο αρκετές φορές, σε διαφορετικές περιστάσεις, σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού».



