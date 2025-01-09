Άστεγος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι από τις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης, στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ , πρόκειται για έναν αλλοδαπό άνδρα περίπου 70 ετών, ο οποίος ήταν άστεγος για αρκετό διάστημα και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή του Σταλού.
Η σορός του ηλικιωμένου βρέθηκε μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα, το οποίο στέγαζε παλιά μία μικρή ξενοδοχειακή μονάδα (πανσιόν).
Οι πρώτες ενδείξεις έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια, ενώ κατά πάσα πιθανότητα, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται πιθανόν σε παθολογικά αίτια.
