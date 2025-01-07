«Ήταν δεμένος από τη μέση και στους βραχίονες είχε σημάδια περιμετρικά σαν μελανιές». Με τα λόγια αυτά περιέγραψε την εικόνα του πατέρα της, μετά από λίγες μέρες φιλοξενίας του στο Γηροκομείο Χανίων, η πρώτη καταγγέλλουσα που ανέβηκε σήμερα στο βήμα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη των 6 κατηγορουμένων, στους οποίους αποδίδεται δράση εγκληματικής οργάνωσης για 32 θανάτους ηλικιωμένων.

Η δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη, που εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων και παρίσταται και η ίδια ως συγγενής θύματος κατέθεσε ότι οι υπεύθυνοι της Μονάδας αδιαφόρησαν για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, ο οποίος υπέστη λοίμωξη του αναπνευστικού με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε νοσοκομείο και τελικά να χάσει τη ζωή του μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, τον Ιούνιο του 2020 η οικογένεια της αποφάσισε να φιλοξενηθεί ο πατέρας της, που έπασχε από άνοια, για λίγες μέρες στο γηροκομείο μέχρι να βρουν ένα φροντιστή κατ' οίκον. Περιέγραψε, επίσης, ότι μία μέρα μετά την εισαγωγή, αν και ζήτησε να τον δει, η ιδιοκτήτρια της Μονάδας δεν την άφησε να τον δει λέγοντας της, ότι κοιμάται.

«Μια μέρα μετά, ξαναπήγα. Τον κατέβασαν στην είσοδο και τον είδα πίσω από το τζάμι, επειδή τότε υπήρχαν τα μέτρα για τον covid. Ο πατέρας μου δεν είχε καμία σχέση με όταν τον είχα αφήσει. Ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, είχε ελάχιστη επαφή με το περιβάλλον. Τα μάτια του γυάλιζαν, δεν μπορούσε να μιλήσει" ανέφερε η κ. Παπαδάκη η οποία τόνισε πως όταν κατάφερε να τον δει από κοντά διαπίστωσε πως ήταν δεμένος από την μέση και πως "στους βραχίονες είχε σημάδια περιμετρικά σαν μελανιές. Κατάλαβα ότι είχε δεθεί και με τα δύο χέρια σε κάποιο σταθερό σημείο». Παρά την εικόνα αυτή,όπως τόνισε η μάρτυρας, η ιδιοκτήτρια της Μονάδας προσπαθούσε να την πείσει πως ο πατέρας της ήταν καλά.

«Της είπα ότι θέλω να τον πάω στο νοσοκομείο, γιατί αλλιώς τον παραλάβετε και αλλιώς τον βρίσκω. Η ιδιοκτήτρια επέμεινε ότι δεν χρειάζεται. Μου έλεγε ότι είναι απύρετος, χωρίς να υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις και ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ όμως επέμενα ότι δεν φεύγω αν δεν πάμε στο νοσοκομείο. Εκείνη λοιπόν κάλεσε το ασθενοφόρο και έγραψε και ένα παραπεμπτικό, ότι έχει 36.1 πυρετό, 97 οξυγόνο, και ότι παραπέμπεται λόγω αναφερόμενης από τους συγγενείς καταβολής..Μόλις ήρθε το ασθενοφόρο, αμέσως τον θερμομέτρησαν και μου είπαν ότι καίγεται στον πυρετό. Το οξύμετρο έδειχνε πολύ χαμηλό κορεσμό, στο 85, οριακά μπορούσε να αναπνεύσει. Όταν φτάσαμε στα επείγοντα του νοσοκομείου, οι γιατροί μου είπαν "τώρα μας τον φέρατε; Ο πατέρας σας πεθαίνει! Διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού. Πνευμονία».

Η δικηγόρος στην αρχή της κατάθεσης της τόνισε πως επέλεξε αυτό το Γηροκομείο ψάχνοντας στο διαδίκτυο γιατί ανέφεραν στην ιστοσελίδα τους για μονάδα διεθνών προτύπων με γιατρούς και προσωπικό εξειδικευμένους στην τρίτη ηλικία. Η κατάθεση θα συνεχιστεί αύριο.

Να σημειωθεί ότι η δίκη διεξάγεται στην Αθήνα με απόφαση του Αρείου Πάγου.

