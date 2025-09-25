Λογαριασμός
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό 4 ετών παιδί που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το περιστατικό συνέβη στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης

UPDATE: 21:17
Ασθενοφόρο

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στα Χανιά. Παιδί 4 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και παρά την κινητοποίηση, δεν κατάφερε να μείνει ζωντανό.

Το περιστατικό συνέβη στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης, με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου,όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: zarpanews.gr

TAGS: Χανιά τροχαίο
