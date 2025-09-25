Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα στα Χανιά. Παιδί 4 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και παρά την κινητοποίηση, δεν κατάφερε να μείνει ζωντανό.

Το περιστατικό συνέβη στην Κίσσαμο το απόγευμα της Πέμπτης, με το παιδάκι αρχικά να μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου,όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: zarpanews.gr

