Αίτημα εκταφής για την κόρη της, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, έχει υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού.

Η κα Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σωρού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, με στόχο την αποκάλυψη της πραγματικής αιτίας του θανάτου.

Στον φάκελο με τα αποτελέσματα των DNA εξετάσεων των θυμάτων, όπως αναφέρει απουσιάζουν τα αποτελέσματα που αφορούν την κόρη της.

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Υπενθυμίζεται πως συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε νωρίτερα την Πέμπτη στο Εφετείο Λάρισας.

Στο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Πηγή: skai.gr

