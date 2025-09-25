Αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά: Δύο αδέρφια εντοπίστηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στα Καπαριανά στην Κρήτη, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) όταν πατέρας και γιος επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο αδέρφια λόγω κτηματικών διαφορών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 29 και 32 ετών εντοπίστηκαν τραυματισμένα σε χωράφι και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό, ενώ αναζητούνται οι δύο δράστες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τα τραυματισμένα αδέρφια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

