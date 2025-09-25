Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Δοτσικό Γρεβενών - Δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Δοτσικό Γρεβενών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο σε υψόμετρο.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική Γρεβενά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark