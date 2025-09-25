Φωτιά σε δασική έκταση στο Δοτσικό Γρεβενών - Δεκάδες πυροσβέστες στο σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Δοτσικό Γρεβενών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο σε υψόμετρο.

Στο σημείο επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ επιχείρησαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

