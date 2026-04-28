Χανιά: Στο Νοσοκομείο μετά από δαγκώματα σκύλου 4χρονο παιδί

Στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρεται ένα 4χρονο αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων Κρήτης, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr το παιδάκι φέρεται να έχει μεγάλα δαγκώματα από σκύλο του σπιτιού ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.

Η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή και αφού σταθεροποιηθεί θα αποφασιστεί τυχόν μεταφορά του στη ΜΕΘ παίδων στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

