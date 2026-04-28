Χανιά: Στο Νοσοκομείο μετά από δαγκώματα σκύλου 4χρονο παιδί

Χανιά: Στο Νοσοκομείο μετά από δαγκώματα σκύλου τετράχρονο παιδί

Σύμφωνα με πληροφορίες το παιδάκι φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα από δαγκωματιές ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται

Στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρεται ένα 4χρονο αγοράκι από τον Βατόλακκο Χανίων Κρήτης, καθώς φέρεται να το δάγκωσε σκύλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr το παιδάκι φέρεται να έχει μεγάλα δαγκώματα από σκύλο του σπιτιού ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε διερευνώνται.

Η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή και αφού σταθεροποιηθεί θα αποφασιστεί τυχόν μεταφορά του στη ΜΕΘ παίδων στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

