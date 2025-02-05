Με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας πήγαν στο νοσοκομείο Χανίων, 40 μαθητές που βρίσκονταν στην πόλη για εκπαιδευτική εκδρομή.

Όλοι οι μαθητές διέμεναν σε ξενοδοχείο των Χανίων όταν ξεκίνησαν να παρουσιάζουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που συνοδευόταν με πυρετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μαθητές σχολείων από το Μοσχάτο, το Παλαιό Φάληρο και τη Νίκαια.

Στα παιδιά διενεργήθηκαν αιμοληψίες και χορηγήθηκαν υγρά, ενώ αναμένονταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν.

Πάντως, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης δεν είχε χρειαστεί κανένα παιδί να εισαχθεί για νοσηλεία.

Πηγή: skai.gr

