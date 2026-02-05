Μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα στα οποία εγκλωβίστηκαν μία γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.

Aυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο μετά το τροχαίο αναφέρει τι συνέβη τα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση των οχημάτων.

