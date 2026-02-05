Αχαρνές: 2 συλλήψεις για ναρκωτικά - Aναζητείται ακόμα ένα άτομο

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου 2026, 2 άτομα, ηλικίας 46 και 59 ετών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα, ηλικίας 27 ετών, τα οποία κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση 46χρονου και 27χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, αρχικά, συνελήφθη 59χρονος στα Άνω Λιόσια Αττικής, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη, μεικτού βάρους 0,8 γραμμαρίων και με βραστή κοκαΐνη μεικτού βάρους 0,2 γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο πριν τη σύλληψή του από τον 46χρονο και τον 27χρονο έναντι 20 ευρώ.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηρωίνη, βάρους -0,8- του γραμμαρίου,

βραστή κοκαΐνη, βάρους -0,2- του γραμμαρίου,

το χρηματικό ποσό των -4.037- ευρώ,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

πλήρως λειτουργικό σύστημα καταγραφής εικόνας και ήχου, αποτελούμενο από -7- κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα, οθόνη τηλεόρασης και ψηφιακός μετρητής κερμάτων.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

