Τον απόλυτο τρόμο στα χέρια του συντρόφου της έζησε μια 23χρονη από τον Πλατανά Χανίων, όταν έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο δράστης μετά από καβγά, την κλείδωσε στο σπίτι της, την έπιασε από τα μαλλιά και πήγε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια, μπήκαν στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς χωράφι.

Εκεί, ο άνδρας πήγε να την πνίξει πιάνοντάς την από τον λαιμό, ενώ αφαίρεσε και προσωπικά της αντικείμενα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στη συνέχεια, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει και κατευθύνθηκε προς το μέρος της επιχειρώντας να την χτυπήσει με το αυτοκίνητο.

Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία, κατά της ίδιας κοπέλας.

Πηγή: skai.gr

