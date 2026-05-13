Χανιά: Nεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές

Συναγερμός σήμανε, νωρίς σήμερα το απόγευμα, στις Αρχές όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων (κτήριο πίσω από τα δικαστήρια Χανίων). Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, επρόκειτο για άνδρα περίπου 45 ετών, που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή, πριν μερικές ημέρες. Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα, ενώ σημειώνεται ότι το κτήριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και είθισται να αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής, άστεγων ανθρώπων.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί διάφορα σενάρια αξιοποίησης του κτηριακού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί ή να δρομολογηθεί κάποιο εξ αυτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.