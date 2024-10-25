Δεν ήταν η πρώτη φορά και δυστυχώς όπως όλα δείχνουν, μάλλον δε θα είναι και η τελευταία, που σέρφερ καλούνται να σώσουν λουόμενο από πνιγμό σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων.

Το χθεσινό περιστατικό συνέβη στον Πλατανιά, όταν ένας υπέρβαρος τουρίστας επιχείρησε να κολυμπήσει με αρκετό κυματισμό, παρά τις συστάσεις των αθλητών που έκαναν σερφ στην περιοχή και τον προέτρεπαν να αποφύγει το κολύμπι υπό αυτές τις συνθήκες.

Δε χρειάστηκε πολλή ώρα για να επαληθευτούν οι φόβοι τους. Αμέσως μόλις διαπίστωσαν ότι ο τουρίστας βρισκόταν σε κίνδυνο, έσπευσαν να τον βοηθήσουν ανασύροντάς τον με ασφάλεια στην ακτή.

Δεν είναι λίγες οι φορές που σέρφερ στον Σταλό και τον Πλατανιά πηγαίνουν στην παραλία για να απολαύσουν το άθλημά τους και καταλήγουν σε ρόλο εθελοντή διασώστη, βοηθώντας λουόμενους που κινδυνεύουν με πνιγμό. Τα περιστατικά πολλά, τόσο κατά τη θερινή περίοδο, μετά τη λήξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών, όσο και κατά την περίοδο που εκτείνεται από τις αρχές Οκτωβρίου και μετά, που οι παραλίες μένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη.

Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τις τελευταίες 4-5 ημέρες έχουν γίνει στις συγκεκριμένες περιοχές, 6 διασώσεις λουομένων από σέρφερ.

Ειδικά τον Οκτώβριο που ο καιρός τις περισσότερες ημέρες του μήνα είναι καλός, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που εξακολουθούν να πηγαίνουν για μπάνιο στην παραλία, αρκετοί εξ αυτών τουρίστες. Ωστόσο, ο έντονος κυματισμός και τα θαλάσσια ρεύματα καθιστούν αρκετά επικίνδυνες τις συνθήκες κολύμβησης. Οι λουόμενοι μόλις βουτήξουν διαπιστώνουν ότι παρασύρονται από τα ρεύματα και αδυνατούν να βγουν προς την ακτή. Εκεί, οι σέρφερ, που εκ των πραγμάτων είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το νερό, αφήνουν για λίγο στην άκρη το σερφ και σπεύδουν με τις σανίδες τους, να βοηθήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.