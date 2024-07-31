Θάσος: Νεκρός 22χρονος λουόμενος σε παραλία

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 22χρονος υπήκοος Ρουμανίας από τη θαλάσσια περιοχή «Παράδεισος» Κοινυρών Θάσου.

Ο 22χρονος, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

