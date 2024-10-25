Υπάρχει και 6ο μωρό που σχετίζεται με την 24χρονη στην Αμαλιάδα και το οποίο μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο;

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, η Εισαγγελία Πατρών έχει στοιχεία τα οποία διερευνά για ένα αδελφάκι της 24χρονης το οποίο όταν η οικογένεια διέμενε στην Αχαϊα (μεταξύ Πατρών – κοντά στην οδό Βορείου Ηπείρου, και Κ. Αχαϊας) μεταφέρθηκε με υποξαιμία στο Νοσηλευτικό Ιδρυμα.

Το μωρό αυτό ευτυχώς το έσωσαν οι γιατροί. Η συγκεκριμένη καταγγελία έχει φθάσει στην Εισαγγελία Πατρών και πλέον ζητούνται και επίσημα στοιχεία από το Νοσηλευτικό Ιδρυμα για το αν όντως υπήρξε τέτοιο συμβάν. Υποξία (υποξαιμία) στα βρέφη, μπορεί να προέλθει από μία σειρά παθολογικών (ή και μη) αιτιών, με αποτέλεσμα το οξυγόνο του βρέφους να πέσει σε ποσοστό κάτω του 90%. Δεν αποκλείεται να επέλθει και ο θάνατος από αυτό.

Σε περίπτωση που η Εισαγγελία εξακριβώσει την ύπαρξη ενός έκτου μωρού (το οποίο στάθηκε τυχερό και δεν απεβίωσε) τότε θα συμπληρώσει τον φάκελό της.

Υπενθυμίζεται ότι στον φάκελο υπάρχει σχεδόν ολοκληρωμένη έρευνα για τα τρία πρώτα βρέφη ( τα δύο της 24χρονης και το άλλο της φίλης της στην Κ. Αχαϊα), ενώ συγκεντρώνονται πληροφορίες για το 4ο που πρόσεχε η ίδια γυναίκα από την Αμαλιάδα, όπως και για την αδελφή της που πέθανε στην Αργολίδα όταν εκείνη ήταν 14 ετώ, ντο 2014.

