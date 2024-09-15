Σκύλος- ναυαγοσώστης, έσωσε λουόμενο που κινδύνευε να πνιγεί σε παραλία στα Καμένα Βούρλα.

Την περασμένη Πέμπτη (12/9) ο ιδιοκτήτης του σκύλου που διαμένει στην Αθήνα, πήγε στη συγκεκριμένη παραλία να κάνει μπάνιο. Την ώρα που ήταν στην παραλία ο Δημήτρης Λυμπερόπουλος είδε έναν λουόμενο να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς δεύτερη σκέψη έβγαλε τα ρούχα του βούτηξε στη θάλασσα, καλώντας σε βοήθεια και τον φίλο του με τον σκύλο που ήταν λίγο πιο πέρα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ο άντρας με τη βοήθεια του σκύλου ναυαγοσώστη έβγαλαν στην ακτή τον 77χρονο λουόμενο, ο οποίος ήταν αναίσθητος και είχε πιει αρκετό νερό.

Αμέσως του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και ευτυχώς κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή και να τον παραδώσουν τους διασώστες του ασθενοφόρου, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου ο 77χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο βίντεο που ακολουθεί, οι δύο φίλοι περιγράφουν πως έγινε η διάσωση του 77χρονου και βλέπουμε τον σκύλο ναυαγοσώστη σε δράση να κάνει θαλάσσια διάσωση με «θύμα» τον εκπαιδευτή του.

