Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα ορεινά μεταξύ Ζούρβας και Μεσκλών Χανίων με τις επίγειες δυνάμεις να επιμελούνται της πλήρους κατάσβεσης καπνογόνων σημείων.

Το δύσβατο της περιοχής που αφορά κυρίως την κορυφογραμμή στη συγκεκριμένη περιοχή έχει δυσκολέψει αρκετά τις επίγειες δυνάμεις ενώ το ελικόπτερο που κλήθηκε από την Αθήνα αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω του ανέμου που πνέει με αποτέλεσμα την ακύρωση της συνδρομής του στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συντονιστικό ελαφρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης όταν γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πόδι. Αυτή την ώρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χανίων. Στο μέτωπο παραμένουν 60 άτομα και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε χαμηλής έντασης βροχή.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ζούρβα Χανίων Κρήτης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2024

Πηγή: skai.gr

