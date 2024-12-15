Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και εξιχνίαση κλοπής στα Χανιά

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για ναρκωτικά στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 γραμμάρια κάνναβης και φυσίγγια.

Η σύλληψη έγινε από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων οι οποίοι μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων, για διερεύνηση καταγγελίας πιθανής διάρρηξης σε αποθήκη.

Στο χώρο εντόπισαν τους δύο άνδρες τους ακινητοποίησαν και όπως προέκυψε η αποθήκη είναι ιδιοκτησίας του ενός εξ αυτών. Ακολούθησαν έρευνες στο χώρο της αποθήκης, στο όχημα και στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 315 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, 36 φυσίγγια και γεμιστήρα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σε άλλη περίπτωση εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπή μοτοσυκλέτας στα Χανιά ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Κισαμου υπήρξε άμεση εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής σταθμευμένης μοτοσυκλέτας την οποία βραδινές ώρες της 10ης Δεκεμβρίου, άγνωστοι αφαίρεσαν από περιοχή των Χανίων.

Από την προανάκριση όπως προέκυψε ο ημεδαπός και η ημεδαπή αφαίρεσαν τη μοτοσυκλέτα οπότε και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους. Η μοτοσυκλέτα βρέθηκε, αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια της,με την προανάκριση να ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

