Κατά, περίπου, 10 % ακριβότερο φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων σε σχέση με το 2023.
Αυτό εκτιμά το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε και δημοσιοποίησε σήμερα τα ευρήματά του.
Η έρευνα αφορά σε τραπέζι 4 ατόμων.Αλλά όπως επισημαίνεται, δεν έχει γίνει έρευνα για την τιμή σε λάδι, λεμόνια, ρεύμα .
Όπως σημειώνεται, πέρσι το εορταστικό τραπέζι (2023) κόστισε 146,55 με τα ίδια είδη.
Αναλυτικά οι τιμές, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ , διαμορφώνονται ως εξής:
Δεκέμβριος 2023
1 είδος ποσότητα τιμή σε ευρώ
2 Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 11 Euro 22
3 Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ14 Euro 28
4 Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 10 Euro 10
5 Ντομάτες 300 γρ Χ 2,90 το κιλό 0,87
6 Αγγούρι 1 Χ 0,70 Euro 0,70
7 Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,70 Euro. 0,70
8 Λάχανο μάπα 1 1,50
9 Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 Euro 1
10 Πατάτες Κιλό 1,25 Euro 1,25
11 Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 Euro 6,50
12 Κασέρι γραβιέρα Κιλό 18 Euro ½ 9
13 Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16
14 Αναψυκτικά 8 Χ 0,95 7,60
15 Μπύρες 2 Χ 2,20 4,40
16 Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 17 Euro 17
17 Γλυκά 13
18 Φρούτα 3,5
19 Γέμιση γαλοπούλας 13
Σύνολο : 156,02
'Αρα 156,02 / 4 = 39 ευρώ το άτομο.
- Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και εξιχνίαση κλοπής στα Χανιά
- Λάρισα: Να στηθούν αγροτικά μπλόκα μετά τις γιορτές προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνεδριάζει στη Νίκαια
- Πυροβολισμοί στην πλατεία Θρακομακεδόνων: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας - Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι Αρχές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.