Κατά, περίπου, 10 % ακριβότερο φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων σε σχέση με το 2023.

Αυτό εκτιμά το ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε και δημοσιοποίησε σήμερα τα ευρήματά του.

Η έρευνα αφορά σε τραπέζι 4 ατόμων.Αλλά όπως επισημαίνεται, δεν έχει γίνει έρευνα για την τιμή σε λάδι, λεμόνια, ρεύμα .

Όπως σημειώνεται, πέρσι το εορταστικό τραπέζι (2023) κόστισε 146,55 με τα ίδια είδη.

Αναλυτικά οι τιμές, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ , διαμορφώνονται ως εξής:

Δεκέμβριος 2023

1 είδος ποσότητα τιμή σε ευρώ

2 Γαλοπούλα Κιλά 2 Χ 11 Euro 22

3 Αρνί Παϊδάκια Κιλά 2 Χ14 Euro 28

4 Λουκάνικα Κιλά 1 Χ 10 Euro 10

5 Ντομάτες 300 γρ Χ 2,90 το κιλό 0,87

6 Αγγούρι 1 Χ 0,70 Euro 0,70

7 Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι 1 Χ 0,70 Euro. 0,70

8 Λάχανο μάπα 1 1,50

9 Καρότα Κιλό 1/2 Χ 2 Euro 1

10 Πατάτες Κιλό 1,25 Euro 1,25

11 Τυρί φέτα Κιλό ½ Χ 13 Euro 6,50

12 Κασέρι γραβιέρα Κιλό 18 Euro ½ 9

13 Κρασί Εμφιαλωμένο 0,750 γραμ. 16

14 Αναψυκτικά 8 Χ 0,95 7,60

15 Μπύρες 2 Χ 2,20 4,40

16 Μελομακάρονα Κουραμπιέδες Κιλό 1 Χ 17 Euro 17

17 Γλυκά 13

18 Φρούτα 3,5

19 Γέμιση γαλοπούλας 13

Σύνολο : 156,02

'Αρα 156,02 / 4 = 39 ευρώ το άτομο.

Πηγή: skai.gr

