Λάρισα: Να στηθούν αγροτικά μπλόκα μετά τις γιορτές προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που συνεδριάζει στη Νίκαια

Αγροτικές κινητοποιήσεις αμέσως μετά την εορταστική περίοδο εισηγείται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στην πανελλαδική σύσκεψη αγροτών και φορέων που συνεδριάζει στη Νίκαια της Λάρισας, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Πλήθος αγροτών, συνδικαλιστών και συνεταιριστών έδωσαν το παρών από πολλά μέρη της χώρας, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Νίκαιας.

Για καταστροφική χρονιά για τους αγρότες, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, αποδίδοντας τη συγκυρία στη μειωμένη παραγωγή, στο αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και στις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων.

«Σε μία τέτοια χρονιά, είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του πριν τη σύσκεψη, ο μοναδικός δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε, είναι ο δρόμος των κινητοποιήσεων, διεκδικώντας την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσης που έχουμε, διεκδικώντας να παραμείνουμε στις καλλιέργειες μας γιατί κι αυτό πλέον τίθεται εν αμφιβόλω. Να μπορέσουμε να καλύψουμε και το χαμένο εισόδημα που υπάρχει. Η μαζική συμμετοχή σήμερα, αυτό που διαφαίνεται και το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και την αποφασιστικότητά μας μέσα από αυτό τον ενωμένο αγώνα και μέσα από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που εμείς αυτό θα προτείνουμε, να υπάρξουν μετά τις γιορτές, να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας κ. Κώστα Τζέλλα. “Κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα” σχολίασε από την πλευρά του, σημειώνοντας με νόημα ότι “τα τελευταία 15 χρόνια ο αγροτικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 26%”.

