Επιτυχής η λειτουργία του περιφερειακού υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή του Κλαδισού (δυτική είσοδος/έξοδος της πόλης), σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, γνωστοποιώντας παράλληλα πως "περισσότεροι από 500 οδηγοί καθημερινά, χρησιμοποιούν τον χώρο για να σταθμεύουν το όχημά τους.

Τα στατιστικά στοιχεία του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, δείχνουν ότι σε λιγότερους από τέσσερις μήνες λειτουργίας, ο χώρος έδρασε ανακουφιστικά για την πόλη αλλά και τους χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα οχήματά τους και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν δωρεάν, ένα από τα 48 δρομολόγια, που εκτελούνται μέσα στη μέρα, με ένα από τα πέντε νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου Χανίων. Οι συνολικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων του περιφερειακού υπαίθριου χώρου είναι 120 ενώ υπάρχουν 5 διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ.

Για ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού ζητήματος έκανε λόγο ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, υπογραμμίζοντας: «Η μεγάλη ανταπόκριση αποδεικνύει πόσο απαραίτητα είναι τα περιφερειακά πάρκινγκ και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε με νέες πρωτοβουλίες. Η επέκταση των περιφερειακών πάρκινγκ είναι βασικό κομμάτι στη λύση του κυκλοφοριακού και ήδη σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας για να κάνουμε τις μετακινήσεις στην πόλη πιο εύκολες και άνετες για όλους». Ο δήμαρχος τόνισε επίσης πως μέσα στις επόμενες εβδομάδες «θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα πακέτο προτάσεων για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, ανάμεσα στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός δεύτερου περιφερειακού πάρκινγκ στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαρκοπούλου, το οποίο θα ενισχύσει τις υποδομές του Δήμου Χανίων και θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης».

Υπενθυμίζεται ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου πραγματοποιούν τα παραπάνω δρομολόγια καθημερινά ανά 20 λεπτά, από Δευτέρα έως Σάββατο (εκτός Κυριακής και αργιών), στην εξής διαδρομή: "αφετηρία από parking Κλαδισού / στάση επί της οδού Κισσάμου (Στάση Αγ. Νεκταρίου-μνημείο Μικρασιάτισσας μάνας) / στάση επί της οδού Κυδωνίας (Στάση ΚΤΕΛ) / στάση επί της οδού Χατζημιχάλη Γιάνναρη (Στάση Public) / στάση επί της οδού Κισσάμου (Στάση εικονοστάσι) - επιστροφή στον χώρο του Κλαδισού".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

