Έκδοση Δελτίων Ταυτότητας: Δείτε τις αλλαγές στη διαδικασία

Με σκοπό την καλύτερη, αρτιότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προχώρησε σε αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη οι πολίτες έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφάλειας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Η αρμοδιότητα έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας δεν περιορίζεται πλέον σε τοπικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας, όπως τα Τμήματα Ασφαλείας για τις περιφέρειες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Υποδιευθύνσεις και Τμήματα Ασφαλείας στην υπόλοιπη χώρα, θα εξυπηρετούν όλους τους πολίτες.

Όπου δεν υφίστανται τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στην περιοχή αρμοδιότητάς του και σε περίπτωση που δεν υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην εν λόγω περιοχή.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση επιδιώκεται η βέλτιστη και πιο ευέλικτη εξυπηρέτηση των πολιτών, διασφαλίζοντας την αμεσότητα στην παροχή των υπηρεσιών.

Επιτυγχάνεται:

Ευελιξία: Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε αρμόδια αστυνομική Αρχή για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την έκδοση του νέου Δελτίου Ταυτότητας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. Εξοικονόμηση χρόνου: Η διαδικασία απλοποιείται και γίνεται ταχύτερη, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και την αναμονή, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση σε διαφορετικές περιοχές. Αμεσότητα στην εξυπηρέτηση: Ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να αναζητά την τοπική αρμόδια αρχή, καθώς οποιαδήποτε κατάλληλη υπηρεσία μπορεί να διεκπεραιώσει το αίτημα. Μείωση της γραφειοκρατίας: Με τη νέα ρύθμιση, επιταχύνονται οι διαδικασίες και απλοποιείται η γραφειοκρατία, προσφέροντας μια πιο άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραμένει πάντα στη διάθεση των πολιτών για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν με τρόπο απλό και φιλικό να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. για την έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτας ή την αντικατάστασή της λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η είσοδος των πολιτών γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr διασφαλίζεται ότι διατηρείται η χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού:

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, οποιαδήποτε Αρχή Έκδοσης επιθυμεί ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

Επίσης, μπορεί να υποβάλει αίτημα για ραντεβού με την ίδια διαδικασία και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων του, ηλικίας άνω των 12 ετών.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει (τηλεφωνικώς ή με email) με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης και να ζητήσει τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Τέλος, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν την ημερομηνία ραντεβού για τα ίδια αλλά και για λογαριασμό τρίτων προσώπων για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας, πλην ειδικών περιπτώσεων (απώλειας, κλοπής, φθοράς) και μέσω των Κ.Ε.Π.

