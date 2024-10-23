Σειρά εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας αρχαγγέλου Μιχαήλ, από την Τετάρτη 6 έως και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, από τις 6 έως και τις 10 Νοεμβρίου θα γίνουν μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των μονάδων, στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις μονάδες, εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε αεροπορικές βάσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις από Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου) στη Σχολή Ικάρων. Παράλληλα, προγραμματίζεται η παρουσία Μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις εορτασμού και η παρουσίαση αεροπορικών εκθεμάτων και δράσεων (προσομοιωτές πτήσεων και εικονικής πραγματικότητας VRs), στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης Helexpo (περίπτερο 1), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό τις εξής ημέρες και ώρες:

- Τετάρτη 6 Νοεμβρίου : 09:00 - 16:00 & 17:30 - 21:00 (Τελετή Εγκαινίων Περιπτέρου, 17:00)

- Από Πέμπτη 7 έως και Κυριακή 10 Νοεμβρίου : 09:00 - 21:00

Ειδικότερα, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών ενώ στις 18:30 διοργανώνεται συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα» και στις 19:30 συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας στην Πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με ταυτόχρονη επίδειξη Drone (στην προέκταση της Πλατεία Αριστοτέλους, εντός θάλασσας).

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, θα γίνουν οι πτήσεις απόστρατων, εν ενεργεία αξιωματικών και δημοσιογράφων στην 111 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου ενώ στις 19:30 διορθώνεται συναυλία της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στις 10:00: θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, στο Τατόι ενώ στις 12:00, θα γίνει ο επίσημος εορτασμός και θα τελεστεί δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, έχουν προγραμματιστεί οι πτήσεις μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας ενώ στις 19:30 θα λάβει χώρα εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή γνωστών ερμηνευτών και της Μπάντας της Πολεμικής Αεροπορίας.

Την ίδια ώρα, στις 19:30, ξεκινά μουσική εκδήλωση στον συναυλιακόχώρο «FLOYD», στο Γκάζι, για τους σπουδαστές των παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας και των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για μαθητές Β´ & Γ΄ Τάξης Λυκείων του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Οι αεροπορικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, τις εξής ημέρες και ώρες:

- Την Τετάρτη 6, την Πέμπτη 7, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, από 09:00 έως 17:00

- Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, από 13:00 έως 17:00.

Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα των αεροπορικών επιδείξεων ανά ημέρα περιλαμβάνει:

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

• 11:30: Καλαμάτα (λιμάνι): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αερο-πορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

• 12:00: Πάτρα (παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορι-κών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 12:00: 110 Πτέρυγα Μάχης/Αεροπορική Βάση Λάρισας: Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 13:30: 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Τρίπολη: Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

• 12:00: Αεροπορική Επίδειξη στον χώρο της Νέας Παραλίας του δήμου Θεσσαλονίκης

• 12:00: Βόλος (παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 12:00: 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Καλαμάτα: Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Σημειώνεται ότι οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

