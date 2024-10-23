Εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων πολυμελές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 84 άτομα (80 ημεδαποί, 2 ημεδαπές και 2 αλλοδαποί), που κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για τα αδικήματα της «εγκληματικής οργάνωσης», «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ακόμα, κατά την εξέλιξη της έρευνας, διακριβώθηκε ότι ένας εκ των κατηγορουμένων, είχε διαπράξει ληστεία στα Ιωάννινα πρώτες πρωινές ώρες της 16-10-2024, όταν, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ανάγκασε με την απειλή όπλου υπάλληλο επιχείρησης να του παραδώσει τις εισπράξεις του ταμείου.

Αναλυτικότερα, η δράση του εγκληματικού δικτύου προσδιορίζεται χρονικά τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023, ενώ τα μέλη του προμηθεύονταν, αποθήκευαν και διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικές ουσίες – κυρίως κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη – σε διάφορους χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Για τις μεταξύ τους συνομιλίες, χρησιμοποιούσαν κατά βάση τηλεφωνικές συνδέσεις, που ήταν καταχωρημένες σε τρίτα – ακόμα και ανύπαρκτα – πρόσωπα (ghost phones), ενώ επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν τουλάχιστον -355- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, το οικονομικό όφελος από τις οποίες, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι τρεις από τους κατηγορούμενους είχαν συλληφθεί σε διαφορετικές περιπτώσεις από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, για διακίνηση ναρκωτικών, και συγκεκριμένα:

την 30-10-2023, όπου κατασχέθηκαν 72,4 γραμμάρια κοκαΐνης

την 11-03-2024, όπου κατασχέθηκαν 10,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και

ακατέργαστης κάνναβης και την 29-05-2024, όπου κατασχέθηκαν -35- «φιξάκια» με 42,37 γραμμάρια κοκαΐνης

Για την αποδόμηση του δικτύου, πραγματοποιήθηκε χθες (22-10-2024) το πρωί ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -7- ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος για τη ληστεία.

Κατά τις έρευνες που επακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:

-13- κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

-10- κενές συσκευασίες («φιξάκια») με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

-2- τρίφτες κάνναβης

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

