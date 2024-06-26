Μια εκστρατεία στο Ίντερνετ επέτρεψε να συγκεντρωθούν περισσότερα από 34.000 ευρώ για έναν άστεγο, ο οποίος παρέδωσε στην αστυνομία πορτοφόλι ξεχασμένο σε τρένο στο Άμστερνταμ που περιείχε περίπου 2.000 ευρώ.

Αυτή η πράξη κοινωνικής αγωγής «αναστάτωσε εντελώς» τη ζωή του, δήλωσε ο 33χρονος Χατζέρ Αλ-Άλι, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος συμμετοχικής χρηματοδότησης που συγκέντρωσε 34.102 ευρώ μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Η δράση, με την ονομασία «Υποστήριξη στον τίμιο Χατζέρ», αναμένεται ότι θα επιτρέψει σ' αυτό τον άνδρα, ο οποίος είναι άστεγος εδώ και 18 μήνες, να νοικιάσει επιτέλους μια στέγη, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ο Χατζέρ Αλ-Άλι, πατέρας δύο παιδιών, δέχθηκε επίσης πολυάριθμα μηνύματα από πρόσωπα που του πρότειναν επίσης θέσεις εργασίας.

Θαμώνας του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Άμστερνταμ, βρήκε το πορτοφόλι ενώ έκανε το γύρο του για να συγκεντρώσει πλαστικά μπουκάλια και να τα ανταλλάξει στη συνέχεια με χρήματα.

Μέσα στο πορτοφόλι υπήρχαν «περίπου 2.000 ευρώ, όμως δυστυχώς δεν υπήρχε ταυτότητα ούτε κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του», ανέφερε η αστυνομία.

«Καθώς πιστεύουμε ότι η τιμιότητα πρέπει να ανταμείβεται, πήρε ένα βραβείο που απονέμουμε μερικές φορές σε πολίτες και ένα καλό δώρο αξίας 50 ευρώ», πρόσθεσαν οι αρχές. Αν δεν εμφανισθεί κάποιος μέσα σε διάστημα ενός χρόνου για να ζητήσει τα χαμένα χρήματα, το ποσό θα του ανήκει.

«Θέλω να ευχαριστήσω τόσο, μα τόσο, όλο τον κόσμο... Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή... Κατακλύστηκα από μηνύματα ανθρώπων που έλεγαν τα πιο γλυκά, τα πιο ευγενικά πράγματα», λέει ο Χατζέρ Αλ-Άλι σε βίντεο στο Instagram.

«Δεν βρίσκω τα λόγια, δεν ξέρω τι να πω, είμαι γεμάτος αδρεναλίνη», πρόσθεσε λέγοντας ότι με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα μπορέσει να ξαναχτίσει τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

