Σε σύλληψη κατέληξε περιστατικό με απειλή μαχαιριού χτες το βράδυ στην πλατεία 1866 στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το zarpanews, ένας 48χρονος αλλοδαπός Τυνησιακής καταγωγής συνελήφθη από την αστυνομία όταν κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου, εκείνος απείλησε με μαχαίρι έναν αστυνομικό.

Στη συνέχεια ο 48χρονος τράπηκε σε φυγή.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγα μέτρα πιο πέρα και παρέδωσε το μαχαίρι στην αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.