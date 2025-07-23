Αρχαία Ολυμπία: Έβαλε τέλος στη ζωή του δάσκαλος στο Λάλα

Σε σοκ βρίσκεται από χθες η τοπική κοινότητα του Λάλα, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και η εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλείας ευρύτερα, με την είδηση του θανάτου ενός εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με το patrisnews, πρόκειται για τον 58χρονο δάσκαλο του δημοτικού σχολείου του χωριού, ο οποίος χθες το μεσημέρι αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από ύψος εννέα μέτρων, με το θάνατό του να είναι ακαριαίος.

Ο 58χρονος, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό στην τοπική κοινωνία, ανέβηκε στην ταράτσα του δευτέρου ορόφου της μονοκατοικίας όπου διέμενε και βούτηξε στο κενό, με τους λόγους της πράξης του να μην έχουν διευκρινιστεί, ενώ δεν άφησε και κάποιο σημείωμα.

Κατά πληροφορίες πάντως, ο αυτόχειρας αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, τα οποία δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τα πολέμησε γενναία, δεν κατάφερε να τα ξεπεράσει.

Ο 58χρονος αφήνει πίσω την σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

