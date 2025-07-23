Για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της καταγγέλθηκε από 27χρονη ένας άνδρας, 31 ετών, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις αστυνομικές αρχές, είχε προηγηθεί πρόσφατα γνωριμία τους μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέχεια συνομιλιών αποφασίστηκαν να συναντηθούν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Ο 31 ετών κατηγορούμενος φέρεται να την οδήγησε στο σπίτι του, σε περιοχή της Πυλαίας, όπου προχώρησε σε γενετήσια πράξη παρά τη ρητή άρνηση της 27χρονης, αλλά χωρίς τη χρήση σωματικής βίας.

Ήδη, ο άνδρας παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια, στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.