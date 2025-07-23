Λογαριασμός
Καταγγελία για βιασμό 27χρονης στην Θεσσαλονίκη - Συνελήθφη 31χρονος

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, γνωρίστηκαν μέσα από τα social media και αποφασίστηκαν να συναντηθούν από κοντά

βιασμος

Για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της καταγγέλθηκε από 27χρονη ένας άνδρας, 31 ετών, με συνέπεια να ακολουθήσει η σύλληψή του.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στις αστυνομικές αρχές, είχε προηγηθεί πρόσφατα γνωριμία τους μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέχεια συνομιλιών αποφασίστηκαν να συναντηθούν το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Ο 31 ετών κατηγορούμενος φέρεται να την οδήγησε στο σπίτι του, σε περιοχή της Πυλαίας, όπου προχώρησε σε γενετήσια πράξη παρά τη ρητή άρνηση της 27χρονης, αλλά χωρίς τη χρήση σωματικής βίας

Ήδη, ο άνδρας παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια, στη Θεσσαλονίκη.

TAGS: βιασμός Θεσσαλονίκη σύλληψη
