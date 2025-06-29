Μια 34χρονη κοπέλα υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί επί της οδού Καλλεργών στις 3:30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο μεταξύ, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ενώ διενεργείται προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος

Πηγή: skai.gr

