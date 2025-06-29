Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε έξω από την πύλη του στρατοπέδου στο Τατόι, κοντά στη βόρεια πύλη του πρώην αεροδρομίου της περιοχής, σύμφωνα με το irafina.gr.



Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 21 οχήματα να επιχειρούν για τον έλεγχο και την κατάσβεσή της.

Πηγή: skai.gr

Η φωτιά περιορίστηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση δίπλα σε μελίσσια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.