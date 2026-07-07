Κατατέθηκαν οι πρώτες 8 αγωγές για την υπόθεση των υποκλοπών

Της Έλενας Γαλάρη

Αγωγές για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσαν στο πολυμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας 8 θύματα που διεκδικούν συνολική αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τις αγωγές οι οκτώ ενάγοντες δεν στρέφονται μόνο κατά των τεσσάρων επιχειρηματιών οι οποίοι καταδικάστηκαν από το δικαστήριο, αλλά και σε βάρος των υπαλλήλων της εταιρείας Intellexa, του προσώπου από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν τα μολυσμένα μηνύματα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς και του υπάλληλου καταστήματος κινητής τηλεφωνίας που φέρεται να είχε σχέση με την ΕΥΠ.

Αγωγές έχουν καταθέσει: ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η Άρτεμις Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας, η οποία από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας η Πηνελόπη Μηνιάτη, αξιωματικός ΕΛΑΣ η Αντωνία Πρίμπα , πρ. συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, οι υπάλληλοι ΕΥΠ Αγγελική Ρούσου - Ζωή Μαρια Σακαλή, ο δικηγόρος Ιωάννης Φυτιλής και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης.

Οι αγωγές τους θα συζητηθούν στο πολυμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας στις 7 Απριλίου 2027.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρων των εναγόντων Ζαχαρίας Κεσσές δήλωσε: «Οι αγωγές στηρίζονται, μεταξύ άλλων, στα πραγματικά περιστατικά που κρίθηκαν από την πρόσφατη καταδικαστική ποινική απόφαση, καθώς και σε εκτενές αποδεικτικό υλικό από ελληνικές και διεθνείς έρευνες. Κατά την εκδίκαση θα εισφερθούν νέα στοιχεία που είναι πολύ πιθανό να αναγκάσουν το αστικό δικαστήριο να διαβιβάσει τα στοιχεία στην ποινική δικαιοσύνη για διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων. Οι αγωγές αποτυπώνουν αναλυτικά τη δομή, τη λειτουργία και τον καταμερισμό ρόλων του δικτύου εταιρειών και φυσικών προσώπων που συνδέονται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση του Predator. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα για την πλήρη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων και την αποκατάσταση των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».



Πηγή: skai.gr

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