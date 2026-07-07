Τουρκία: Νέες συλλήψεις δημοσιογράφων εν μέσω της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Η Τουρκία προχώρησε σε νέες συλλήψεις δημοσιογράφων την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προκαλώντας νέες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, την ώρα που οι αρχές εφαρμόζουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον αντιπολιτευόμενο ιστότοπο BirGün και τη Νομική Ένωση Μέσων και Δικαίου (MLSA), ο δημοσιογράφος Καϊχάν Αϊχάν, ο οποίος καλύπτει συστηματικά τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον φυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και στελέχη του δήμου, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας 6/7 στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε το BirGün, η αρχική κατηγορία αφορά τη «διάδοση ψευδών ειδήσεων». Ωστόσο, το μέσο υποστηρίζει ότι κατά την ανάκριση όλες οι ερωτήσεις αφορούσαν αποκλειστικά το δημοσιογραφικό του έργο και την κάλυψη της υπόθεσης Ιμάμογλου, ενώ η σχετική δικογραφία χειρίζεται τελικά το γραφείο που διερευνά υποθέσεις τρομοκρατίας, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους δημοσιογραφικούς κύκλους.

Ο Αϊχάν αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, ενώ η υπόθεσή του προστίθεται στη σειρά διώξεων που έχουν στόχο δημοσιογράφους οι οποίοι καλύπτουν την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον Ιμάμογλου.

Την ίδια ώρα συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και ο δημοσιογράφος Χαζάρ Ντοστ, με αφορμή υπόθεση που σχετίζεται με συμμετοχή του σε διαδήλωση το 2018.

Η MLSA επισημαίνει ότι ο Ντοστ είχε ήδη αθωωθεί για την ίδια υπόθεση, όμως η εισαγγελία άσκησε έφεση. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, αντί να κληθεί απλώς για συμπληρωματική κατάθεση, οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την προφυλάκισή του, ενώ συνελήφθη αιφνιδιαστικά την ώρα που πραγματοποιούσε καθημερινές αγορές στη γειτονιά του. Και εκείνος οδηγείται ενώπιον δικαστηρίου.

Εντείνεται η πίεση στα μέσα ενημέρωσης

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και οργανώσεις όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), κάνουν λόγο για κλιμάκωση της πίεσης προς ανεξάρτητους δημοσιογράφους ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο διάστημα συνελήφθησαν επίσης οι δημοσιογράφοι Buse Söğütlü (T24) και Ceren Erdoğdu (OdaTV), ενώ τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι δεκάδες ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, ακτιβιστές και στελέχη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των επιχειρήσεων ασφαλείας. Δημοσιογραφικές ενώσεις εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις δημιουργούν κλίμα εκφοβισμού απέναντι σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, στην Άγκυρα έχουν απαγορευθεί οι δημόσιες συγκεντρώσεις για αρκετές ημέρες, έχουν τοποθετηθεί χιλιάδες αστυνομικοί σε κομβικά σημεία και έχουν επιβληθεί εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της παρουσίας των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Πάνω από 200 συλλήψεις πριν από τη σύνοδο

Οι δύο τελευταίες συλλήψεις εντάσσονται σε ένα πολύ ευρύτερο κύμα καταστολής που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην Τουρκία.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 200 άνθρωποι –ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, πολιτικοί ακτιβιστές και μέλη οργανώσεων– έχουν συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο επιχειρήσεων που οι τουρκικές αρχές χαρακτηρίζουν «αντιτρομοκρατικές».

Επιπλέον, μόνο στις αντινατοϊκές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 100 συλλήψεις διαδηλωτών, ενώ σε προγενέστερες επιχειρήσεις είχαν προσαχθεί συνολικά 225 άτομα, από τα οποία δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 103.

Η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι όλες οι επιχειρήσεις σχετίζονται αποκλειστικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών οργανώσεων και δεν συνδέονται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικές κυβερνήσεις εκφράζουν ανησυχία ότι η διεθνής διάσκεψη χρησιμοποιείται ως αφορμή για περαιτέρω περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.



Πηγή: skai.gr

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